Tinka-stjerne er sørgmodig over afsked: - Fyn har været en stor del af hele mit liv

- Det er sådan lidt en hjemlig følelse for mig, når man vender tilbage til Fyn.

- Fordi jeg har været her så meget, og jeg har gået på efterskole her, forklarer skuespilleren.

Søgaard, hvor Alberts karakter Lasse bor i filmen, er meget naturligt favoritstedet på Fyn for den unge skuespiller.

Søgaard hedder til hverdag Højbogaard og er en gammel dyrlægegård mellem Vester Aaby og Nørresø.

Meget sørgmodigt

Men selvom de to juleskuespillere har fået et tæt forhold til Fyn ovenpå optagelserne til de nu i alt tre julekalendere, så er de lange og julede arbejdsdage på Fyn nu slut.

Hvert fald i forhold til Tinka-optagelser. Årets julekalender bliver nemlig den sidste i rækken.

- Jeg har elsket at lave Tinka, virkelig meget, og jeg er også meget sørgmodig over, at det ligesom stopper nu her, fordi det har været en stor del af hele mit liv, siger Josephine Højbjerg.

- Men jeg vil sige, at nu er jeg 19, fylder snart 20, og har lavet det i mange år, så jeg tror også, at jeg gerne vil prøve kræfter med nogle andre ting.

På Møntergaarden i Odense kan du lige nu se rekvisitter fra både TV 2's og DR's julekalender, der begge er optaget på Fyn.