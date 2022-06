Tjen penge på at gå på festival: Tinderbox mangler frivillige og må betale for arbejdskraften

Hun er leder af et særligt team, som bureauet har stablet på benene for at kunne hjælpe festivaler som Tinderbox med at finde lønnede erstatninger for de manglende frivillige. I stedet for en festivalbillet, tilbyder de en timeløn på 140 kroner.



- Der venter stadigvæk et stort stykke arbejde, før vi når helt i mål med at finde hænder til alle opgaverne derude. Men det går fremad, og vi skal nok nå det, fastslår Simone Persson.

Svært at konkurrere med billige billetter

Det er ikke kun Tinderbox selv, der har svært ved at skaffe de nødvendige frivillige.

Studenterhuset i Odense bemander traditionen tro flere barer på festivalen, men i år kæmper også det med at få vagtplanen til at gå op.