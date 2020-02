Klip får bilister til at droppe mobilen – men der er stadig lang vej

Efter det i september blev indført, at uopmærksomhed bag rattet giver et klip i kørekortet, har flere holdt øjnene på vejen.

Det skriver Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse.

Og det er da også tilfældet på Fyn, selvom det kun er tale om et lille fald, understreger politikommissær Preben Ingemansen fra Fyns Politi.

- Det er for tidligt at sige noget om tendenser, men det giver håb, og vi ved fra vores kontroller, at det at få et klip er noget, der fylder hos de fleste, siger han til TV 2/Fyn.

Branderter blev listet hjem ad bagvejen

Ifølge politikommissæren er det et område, der har haft høj prioritet hos Fyns Politi i mange år, uden der er sket de store ændringer.

Han håber, at udsigten til et klip oveni bøden kan være med til at skabe en kulturændring på sigt og en anden holdning til brug af mobilen under kørsel.

- Det har man set med spirituskørsel. Der var der før i tiden den holdning, at man lige kunne liste en brandert hjem ad bagvejen, men det anser langt de fleste i dag for helt uacceptabelt, siger Preben Ingemansen.

Uopmærksomhed skyld i dødsulykker

Ulykkestal fra Vejdirektoratet viser også, at der i seks ud af ti dødsulykker har været uopmærksomhed, manglende eller utilstrækkelig orientering involveret.

Alligevel svarede 35 procent af de adspurgte fynboer i en undersøgelse foretaget af Epinion for Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension tilbage i november, at de bruger mobilen håndholdt, når de kører bil.

De læser eller skriver for eksempel beskeder, taler i telefon, tager billeder, spiller og er på de sociale medier.

I denne uge kører politiet en landsdækkende kampagne mod netop uopmærksomme trafikanter på vejene. Bliv klogere på reglerne på området i videoen nedenfor.