Tredje bølge kan give ventelister: Smitten stiger - og OUH mangler masser af sygeplejersker

Det er pandemien og sygeplejekonflikten, der har presset sygeplejerskerne til at forlade faget.



- Det er blevet tydeligt under pandemien, hvor stor mangel der er. De sygeplejersker, der er tilbage, dækker ikke længere aktivt selv vagtplanens huller. De arbejder kun 37 timer ugen, medmindre ledelsen siger, vi skal arbejde ekstra. Det skyldes især udfaldet af konflikten. fortæller Kirsten Nikolajsen.

Bedre løn

Der skal ske konkrete ændringer både på afdelingerne og for at få de fratrådte sygeplejersker tilbage, mener fællesstillidsmanden.

Den helt store knast under sygeplejestrejken var lønnen, og det er også den, Kirsten Nikolajsen nævner som det første.

- Mere i løn er første skridt. Der er brug for at få alle de sygeplejerske, som er stoppet tilbage for at dække hullerne i vagtplanen. Det er lønnen, der kan ændre noget. Lønnen afspejler ikke vores afsavn og ansvar. Vi står med liv og død mellem hænderne, siger Kirsten Nikolajsen.

OUH vil gerne forbedre arbejdsvilkårene, men har ifølge sygeplejefaglig direktør Mathilde Schmidt-Petersen ikke mulighed for at ændre på sygeplejerskernes løn.

- Vi kan ændre på vilkårene og give sygeplejerskerne mere tid til opgaverne. Men grundlønnen kan OUH ikke gå ind og ændre på, forklarer Mathilde Schmidt-Petersen.