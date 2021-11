Sorte huller på Fynskortet: Her kommer ambulancen for sent

Byen Ebberup med Helnæshalvøen på Vestfyn er et af de steder, hvor ambulancerne med udrykning sjældnere kommer til tiden.



Her er det seneste halve år sket et markant fald i antallet af ambulancer, der når frem inden et kvarter.

- Det var jeg ikke klar over, det er utrygt. Vi har jo en hel del ældre borgere både her i Ebberup og i Helnæs. Jeg tænker, det især er utrygt for dem, siger Maria Thulstrup, der bor i Ebberup.