Trods massiv modstand: SF vil stadig have Fjernvarme Fyn solgt

Det var et rigtig svært valg. Sådan beskriver SF's gruppeformand i Odense, Brian Dybro, beslutningen om at sælge Fjernvarme Fyn. Partiet står dog stadig fast ved beslutningen.

- Vi har gjort alt, hvad vi kunne for at finde penge andre steder, men vi kommer ikke til at kunne lave et stort velfærdsløft, hvis ikke vi sælger Fjernvarme Fyn, siger Brian Dybro til TV 2 Fyn og tilføjer:

- Jeg synes faktisk, at det er den rigtige beslutning.

Vælgere er imod

En ny undersøgelse foretaget af Megafon for TV 2 Fyn viser ellers, at 59 procent af de personer, der stemte på SF til det seneste kommunalvalg er mod et salg af Fjernvarme Fyn.

Brian Dybro fortæller, at de også i partiet har været meget i tvivl, om et salg af fjernvarmen var det rigtige at gøre.

- Vi har haft rigtig mange gode og lange diskussioner om det i SF, men da vi gik ind til forhandlingerne havde vi tre krav, og alle tre krav er blevet opfyldt, siger Brian Dybro og uddyber:

- Det vigtige for os er, at sikre velfærden, så det kommer både børn, unge, voksne og ældre til gode. Det er en kæmpe opgave at sikre velfærden, og vi kan ikke finde alle de penge, som vi skal bruge, uden også at få penge ind fra et salg af fjernvarmen.

Forbrugerejet, sikre grøn omstilling og priser i ro

For SF var det først og fremmest vigtigt, at Fjernvarme Fyn forblev forbrugerejet. Derudover skulle der være fokus på at sikre en grøn omstilling, og så skulle priserne på fjernvarme også holdes i ro.

Og de tre krav blev alle mødt, hvilket i sidste ende betød, at SF gik med til et salg.

Alligevel er det kun 19 procent af SFs vælgere, der er for et salg af Fjernvarme Fyn. Alligevel mener Brian Dybro ikke, at det er et tegn på, at SF er ude af trit med sine vælgere.

- Vi har et kæmpe ansvar og en kæmpe opgave i at komme ud og kommunikere, at det her handler om et gigantisk løft af velfærden. Og det er edermame vigtigt i en by som Odense, for det her velfærdsløft kommer til at koste rigtig mange penge. Vi kommer altså ikke til at kunne lave det her velfærdsløft uden at sælge Fjernvarme Fyn, siger Brian Dybro.