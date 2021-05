Troen på Europa lider et knæk i Vejle og OB

Det vakte stor glæde i både Vejle og OB, da begge mandskaber i forrige runde af 3F Superligaen sikrede sig en sæson mere i landets bedste fodboldrække.



Med redningen i hovedet kan de to hold tillade sig at kigge opad i tabellen mod den eftertragtede førsteplads i nedrykningsspillet. Denne placering giver nemlig en kamp mod nummer fire i mesterskabspillet om at komme med i kvalifikationen til den europæiske klubturnering Conference League.