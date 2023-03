Tys-tys om social dumping: Byrådsmedlem fik nej til indsigt i rapporter om lønfusk på fjernvarmeværk

Claus Skjoldborg, der som faglig konsulent hos 3F Bygningsarbejderne på Fyn, også beskæftiger sig med social dumping i sit job, spurgte allerede i efteråret 2022 til sagen hos embedsmændene i Odense Kommune.

Det fik han ikke noget ud af. Trods en længere dialog med kommunens øverste embedsmand, stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen, har Claus Skjoldborg fortsat ikke fået indblik i kontrolenhedens rapporter og dermed omfanget af social dumping på det kommunalt ejede fjernvarmeværk.

- Det er nemt at forstå, at et enkeltstående byrådsmedlem er ærgerlig over ikke at kunne få indsigt i det materiale. Argumentationen er, at det ikke er dokumenter som Odense Kommune ejer, derfor kan vi ikke lovligt udlevere dem, siger Stefan Birkebjerg Andersen til TV 2 Fyn og Fyens Stiftstidende.

De to medier har ligeledes søgt aktindsigt i dokumenterne, men har fået nej. Ankestyrelsen har efterfølgende givet Odense Kommune ret i, at kommunen godt kan afvise at give aktindsigt.

Noget virker ikke

Stefan Birkebjerg Andersen mener, at de folkevalgte har indsigt og kontrol gennem kommunens Økonomiudvalg, da de kommunalt ejede selskaber hver især én gang om året har foretræde for Økonomiudvalget. Her skal selskaberne blandt andet fortælle om status for overholdelsen af de sociale klausuler i deres virksomheder.



Men tilsyneladende har Økonomiudvalget i Odense Kommune heller ikke set Kontrolenhedens rapporter over omfanget af social dumping på Fjernvarme Fyn, selvom det allerede i maj sidste år blev rejst mistanke om, at et polsk stilladsfirma underbetalte sine ansatte og dermed ikke overholdte de arbejdsklausuler, som Odense Byråd har vedtaget. Heller ikke stadsdirektøren har set rapporterne, oplyser han.



Claus Skjoldborg mener, at afsløringerne af flere tilfælde med social dumping viser, at kontrollen og den politiske indsigt i hvad der foregår, reelt er hullet som en si.

- Når direktøren nu erkender, at der været flere tilfælde af social dumping, og at fjernvarmen har brugt forkerte klausuler, og Odense Kommune ikke før nu har vidst noget, så viser det for mig, at der er noget i konstruktionen, der ikke virker. Det synes jeg ikke er i orden, siger Claus Skjoldborg.

Ifølge stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen er det dog helt efter bogen, at der ikke er kontrol af, om de kommunalt ejede selskaber overholder arbejdsklausulerne, eller om virksomheden anvender de rigtige arbejdsklausuler.

- Grundlæggende er det Fjernvarme Fyns ansvar at sikre overholdelse af klausuler og de vilkår, Odense Byråd har givet. Derfor er den korrekte måde at gøre det på, at selskabet gør det, siger han.