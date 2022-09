Ulrik har løbet hele vejen rundt om jorden: - Jeg er hammerglad, hammerstolt og lettet

Det har grebet om sig for Ulrik Pihl.

1.000 maratoner har fynboen i benene efter søndagens HCA Marathon.

Det lyder måske helt umenneskeligt, men bedre bliver det ikke af, at distancen svarer til en løbetur på mere end hele vejen rundt om jorden. Eller fra Odense til New York syv gange.

- Det lyder selvfølgelig voldsomt, erkender Ulrik Pihl selv.

Maraton nummer 1.000 blev søndag løbet samme sted, som hans første.

Startede som et væddemål

I 2006 lavede Ulrik Pihl nemlig et væddemål med sin kammerat om at løbe HCA Marathon. Dengang var de to unge mænd der, ifølge den nu garvede maratonløber troede, ”at de kunne det hele”.

- Og det kunne de, men det var ikke så sjovt, fortæller Ulrik Pihl.

Det må man dog antage, at det senere hen har været, for det sluttede ikke der.

Det har dog ikke altid været meningen at Ulrik Pihl skulle løbe hele 1.000 maratondistancer.

- Målet var at løbe det første maraton og så nummer 100, og så er det så grebet om sig.

Bare siden sidste års HCA Marathon har fynboen løbet 130 maratoner.

Tager 100 ad gangen

At det virkelig er en stor præstation at løbe, hvad der svarer til fra Odense til New York syv gange, blev da også markeret, da maratonløberen kom i mål.



Der var klapsalver på vej over målstregen, hvor han blev modtaget af familien, og det var en glad løber, der kom i mål.

- Der er rigtig mange følelser, og det skal lige bundfælde sig. Jeg kan godt mærke, at det er svært at finde de rigtige ord, men jeg er hammerglad og hammerstolt og lettet, siger Ulrik Pihl.

Efter at være kommet i mål, fik Ulrik Pihl også en buket blomster og en kasse med yndlingsdrikken Sportscola. Og så var der et startnummer til næste års HCA Marathon.

Om det bliver til 1.000 maraton mere, ville den garvede løber dog ikke love.

- 2.000 lyder af rigtig mange, men man skal aldrig sige aldrig. Jeg tror vi tager 100 ad gangen, og så ser vi, hvor vi ender, siger Ulrik Pihl.

Ulrik Pihl løb søndagens 42,195 kilometer på tre timer, 54 minutter og 51 sekunder.