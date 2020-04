Ung bilist kastede cigaretskod ud af vinduet - kort efter var der ild på bagsædet

En rygende bilist kom torsdag eftermiddag kørende ud ad Assensvej i det sydvestlige Odense, da der opstod brand i hans køretøj.

Det viser sig, at han kort forinden havde kastet et cigaretskod ud ad vinduet fra førersædet i bilen. Uheldigvis for bilisten røg cigaretskoddet ikke ud i naturen, men ind gennem vinduet på bagsædet, hvor det satte ild til noget tøj, der lå på bagsædet.

- Det var sort uheld, siger vagtchef Ehm Christensen fra Fyns Politi.

Branden i køretøjet opstod klokken 17.54, hvor politi og brandvæsen blev tilkaldt.

Slipper for straf

Ud over tøjet fik flammerne dog ikke fat i resten af bilen, som også slap nogenlunde uskadt gennem uheldet.

Bilisten er en 24-årig mand fra Assens, som ikke bliver straffet som følge af den uheldige episode, men til gengæld fik sig en oplevelse for livet.

Det er ulovligt at kaste cigaretskod og andet affald i naturen og på gaden.