Ung mand sigtet for medvirken til gaderæs i Odense

En ung mand blev lørdag sen aften anholdt og sigtet i forbindelse med et større gaderæs ved Hjallese.

Det fortæller vagtchef ved Fyns Politi Sten Nyland til TV 2 Fyn.

- Man sigter en ungersvend for medvirken til kap- og væddeløbskørsel, siger Sten Nyland.

Den unge mand agerer ifølge vagtchefen såkaldt starter for kapløbet. Det betyder, at vedkommende vinker bilerne i ræset til startlinjen, hvorefter han sætter kapløbet i gang.

Manden er udover sin sigtelse for kap- og væddeløbskørsel også anholdt for vanvidskørsel. Her kan strafferammen lyde på 20 dages fængsel for vedkommende, uddyber vagtchefen.

Derudover vil kap- og væddeløbskørsel som udgangspunkt også medføre en frakendelse af førerretten i minimum tre år.

Gaderæset fandt sted ved krydset mellem Teknikvej og Fabriksvej i Hjallese i det sydlige Odense.