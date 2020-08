Ung spritbilist kørte galt i Odense med sine venner i bilen

En 19-årig mand fra Odense kørte natten til onsdag galt på Rugårdsvej i Odense.

Da han kom kørende i nordvestlig retning, mistede han kontrollen over bilen og kørte ind i en parkeret bil. Det oplyser vagtchef hos Fyns Politi Henrik Krøjgaard.

Den 19-årige fører af bilen er sigtet for spirituskørsel. Foto: Local Eyes

Uheldet skete omkring klokken 00.45, og politiet blev tilkaldt. Det viste sig, at den 19-årige mand havde drukket for meget, så han er blevet sigtet for spirituskørsel.

Med sig i bilen var også to andre unge. Føreren af bilen blev kørt en tur på Odense Universitetshospital efter uheldet, men han er ikke kommet til skade. Heller ikke hans to venner i bilen er kommet til skade.

Til gengæld er der skader på hans bil og den parkerede bil.