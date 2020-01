Ungdomshus får millionbeløb til rullende videnskabslaboratorium

Ungdomshuset i Odense har fået 2,3 millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden til over de næste tre år at realisere et nyt projekt, der sætter fokus på unges videnskabelige og kunstneriske udfoldelse.

Formålet er at gøre teknologi og videnskab tilgængeligt og interessant for nye grupper i ungdomsmiljøerne.

- Det er fantastisk, at vi har fået muligheden for at lave det her for de unge i et miljø, der er ikke-videnskabeligt og normalt i udkanten af, hvad man giver penge til i forbindelse med uddeling af midler til videnskabsfremmende tiltag, siger Karsten Damgaard, der er leder af Ungdomshuset i Odense, i en pressemeddelelse.

Fakta Projektet "STEAM 365" er ét af blandt 10 projekter, der har modtaget støtte fra Novo Nordisk Fonden i fondens tematiske program "Nytænkende kommunikation og debat om naturvidenskab og teknologi". STEAM 365 har desuden opnået støtte fra Villum Fonden (cirka 390.000 kroner) og Fonden Roskilde (50.000 kroner) Ungdomshuset er en del af Odenses ungdomsskole, UngOdense Se mere

Projektet har fået titlen STEAM 365. Normalt taler man om STEM (Science, Technology, Engineering og Mathematics) i forbindelse med læren om de naturvidenskabelige og tekniske fag, men Ungdomshuset i Odense har sneget et A for Art ind i STEAM 365, fordi ambitionen er at berige STEM med kunst og kultur.

Til STEAM 365 har Ungdomshuset købt en gammel bybus, som de omdanner til et rullende laboratorium med navnet 'STEAM Lab on Wheels'.

Bussen skal i løbet af projektets første leveår udrustes til at blive til et rullende videnskabeligt værksted med maskiner og computere, og ifølge planen skal bussen i andet og tredje år af projektet på rundtur til de fynske nabokommuner, så unge uden for Odense også kan være med i forløbet.

I løbet af det tredje og afsluttende år er det planen, at Ungdomshuset skal indsamle alt, hvad der er lavet inden for de tre år, i en stor udstilling, hvor de unge inviterer andre unge og skoleklasser til at se de ting, som er blevet udviklet i forbindelse med projektet.

Udgangspunkt i unge egne interesser

Sigtet er at gøre STEAM 365 til noget, som de unge kan træde ind i for at lege, nørde eller arbejde med videnskab og teknologi ud fra deres egne interesser, og det er ifølge pressemeddelelsen ikke uvant for Ungdomshuset i Odense at lave naturvidenskabelige eller tekniske projekter for og med de unge i byen - netop med udgangspunkt det, der interesserer dem.

De seneste 12 år har de haft fokus på at kombinere det videnskabelige eller tekniske med kunst og kultur for at sætte det ind i en ny kontekst og arbejde med det på en anderledes måde.

- Vi har erfaring med, at læringsmæssigt fungerer det rigtig godt, når det bygger på de unges egne interesser, så det er, hvad vi hele tiden forsøger at gøre, siger Karsten Damgaard.