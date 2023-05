Ungt supertalent bliver nyhedsredaktør på TV 2 Fyn

29-årige Andreas Jarvel bliver TV 2 Fyns nye nyhedsredaktør.

En rolle, som Andreas Jarvel har bestredet som vikar på posten siden 2022.

- Jeg glæder mig helt vildt til fortsat at være en del af TV 2 Fyn og fortsætte den store udvikling, der allerede er i gang, men som tager endnu mere fart de kommende år. Jeg kender jo TV 2 Fyn - og de mange gode kollegaer - indgående og det tiltaler mig, at man ikke bare har mange og store ambitioner, men virkelig tør satse og prøve en masse ting af for at opnå dem, siger Andreas Jarvel om den nye ansættelse.

Andreas Jarvel, som begyndte i praktik på TV 2 Fyn i 2016, sætter sig nu i stolen som fastansat nyhedsredaktør 1. juni.

Her får han sammen med sine redaktørkolleger indholdsansvaret for TV 2 Fyns daglige udsendelser og skal derudover være med til at udvikle nye fortælleformater til både stream, tv og digitale platforme.

- Andreas har som vikar på posten vist, at han allerede er en virkelig dygtig redaktør. Andreas viser dyb forståelse for jobbet, ledelsesopgaven og den strategi, som vi alle pejler efter i de kommende år. Her vil TV 2 Fyn sætte yderligere strøm til stærke, nærværende og relevante videofortællinger målrettet stream- og digitale platforme. Den ambition er Andreas Jarvel den helt rigtige til at være med til at forløse, siger nyhedschef på TV 2 Fyn Jakob Herskind



Andreas Jarvel, som er født og opvokset i Esbjerg, har for nylig købt hus i Bellinge i det sydøstlige Odense, hvor han bor med sin hustru og deres fælles datter på to år.