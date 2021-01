Utrygge studerende: Bekymring over smitte til eksamen

Syddansk Universitet i Odense har som følge af de nye retningslinjer fra regeringen skåret fysisk fremmøde ned til "et absolut minimum" og omlagt en række eksamener til at foregå online.

Indtil videre til og med 17. januar. Men det er alt for kortsigtet, mener flere af de studerende, som TV 2 Fyn har talt med. Herunder Sissel Halle, der studerer klinisk biomekanik.

- Ingen af os er trygge ved at møde op til en fysisk eksamen, som tingene er nu. Og jeg tror ikke, situationen kommer til at ændre sig på et par uger, siger hun.

Sissel Halle mener i stedet, at SDU burde afvikle alle eksaminer online resten af januar.

- Der har allerede været smitte på vores årgang, så vi kan ikke se nogen logik i, at det ikke skal gøres uden fysisk fremmøde, siger hun.

Øget smitterisiko

De studerende frygter, at fysiske eksamener kan komme til at udgøre en øget risiko, fordi folk kan have en interesse i at møde op trods symptomer på covid-19.

- Der er ingen, der har lyst til at få udskudt deres eksamen, siger Sissel Halle.

Det er en bekymring, man godt forstår hos SDU. Derfor har universitet også forsøgt at understrege overfor de studerende, at man under ingen omstændigheder skal møde op med symptomer, fortæller sekretariatschef Merete Munk fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

- Jeg kan godt forstå rent personligt, at der kan være nogle interesser, men der har vi allesammen et ansvar – det gælder også de studerende, siger hun.

- Vi har indskærpet, at reglerne også gælder til eksamener, og samtidig opfordrer vi til, at folk bliver testet to gange, inden de møder ind.

Skal varetage liv og helbred

Mere end 200 studerende har allerede i en underskriftindsamling kort før nytår udtrykt deres bekymring over, at universitet dengang valgte at holde fast i fysisk fremmøde til eksamener i januar.

Her lød forklaringen fra Merete Munk, at den fysiske tilstedeværelse skulle være med til at sikre høj kvalitet og troværdighed.

Sekretariatschefen fortæller dog til TV 2 Fyn, at man er i gang med se på, om der er endnu flere eksamer, der kan gøre online - også efter 17. januar.

Ifølge hende drejer det sig om ganske få eksamener, der fortsat er sat til at foregå fysisk. Og det vil ikke være alle, hvor det kan lade sig gøre online.

- Vi uddanner nogle, der skal ud og tage vare på andres liv og helbred, og vi skal være fuldstændig sikre på, at de har de kompetencer, der skal til, og derfor har vi stadig nogle enkelte prøver med fysisk fremmøde, siger hun.

I disse tilfælde vil der højst være fem til stede i samme lokale, lyder det.

Vished om situationen

Sissel Halle og hendes medstuderende på klinisk biomekanik har endnu ikke fået nogen melding om, hvad der skal ske med deres eksamen, der ligger efter 17. januar.

- Det ville rart at få noget vished om, hvad man skal forberede sig på, siger hun.

Studerende ved flere uddannelser har på nuværende tidspunkt fået besked om, hvilke eksaminer der enten er omlagt til online eller udsat. Resten forventes at få besked i den kommende uge, lyder det fra Merete Munk.