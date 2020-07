Vanvidskørsel på Rugårdsvej: Flugtbil fundet

Fyns Politi leder fortsat efter den person, der lørdag aften forsvandt efter to biler havde kørt ræs på Rugårdsvej i Odense og forårsaget en ulykke, der i alt involverede fire biler.

Føreren af den ene af de to biler, som kørte gaderæs, stak af fra ulykkesstedet, mens den anden blev alvorligt kvæstet.

- Hans tilstand er stabil men stadig kritisk, oplyser vicepolitiinspektør Sten Sørensen, Fyns Politi, mandag eftermiddag.

I alt tre personer kom til skade, da den ene af bilerne stødte frontalt sammen med en tilfældig bilist i en Hyundai. Ved sammenstødet blev Hyundaien skubbet ind i endnu er køretøj.

De to andre tilskadekomne er udskrevet.

Volvo i direktørklassen

En patrulje fra Fyns Politi har siden episoden fundet den anden af de to biler. Det er ligeledes end Volvo S60. Den blev fundet ud for nummer 283 på Nyborgvej i Odense.

- Den er vi ved at undersøge, og vi har snakket med ejeren af bilen. Men vi er ikke blevet klogere på, hvem der førte bilen lørdag aften, siger Sten Sørensen.

Sten Sørensen er overfor TV 2/Fyn ikke præcis i spørgsmålet, om Volvoen har været lånt ud, eller om den er stjålet.

- Den er umiddelbart ikke stjålet og ikke meldt stjålet, men vi vil gerne snakke med eventuelle vidner, som ved noget, siger han.

Eventuelle oplysninger i sagen kan gives til Fyns Politi på telefonnummer 114.

Politikere reagerer

Efter ulykken er der kommet flere politiske reaktioner. Således udtalte justitsminister Nick Hækkerup (S) søndag morgen i en pressemeddelelse, at det "er en fuldstændig uacceptabel opførsel, som har bragt almindelige borgeres liv i fare".

Ministeren sagde desuden, at hændelsen kalder på, at kursen skal strammes overfor "disse mennesker".

Derfor vil regeringen efter sommerferien komme med en lovforslag, der skal skærpe straffen for kapkørsel, lød det fra Nick Hækkerup.

I Odense fortæller byrådsmedlem Jane Jegind (V), at hun gennem det seneste år oplevet en stigning i antallet af henvendelser fra utrygge borgere, som har oplevet vanvidskørsel i deres nærområde.

- De er selvfølgelig nervøse for sig selv og på andres vegne og frygter, at det vil ende i et trafikuheld og i allerværste tilfælde, at der er nogen, der må lade livet, siger hun.

- Det er jo dybt forståeligt, og så er det forfærdeligt, at der er nogen, der i den grad tænker så lidt på andre og opfører sig som om, de ejer det hele og har ret og lov til det hele.

Hun bakker langt henad vejen ministeren op.

- Strengere straffe og en hårdere forfølgelse af dem er helt nødvendigt. Jeg er i tvivl, om det hjælper at tage kørekortet fra dem, for jeg har lidt på fornemmelsen at en del af dem allerede har fået det taget og er ligeglade, siger hun.

