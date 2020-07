Vanvidskørsel: Byråd får henvendelser fra utrygge borgere

Hvinende dæk og fart, der langt overstiger hastighedsgrænserne, er noget flere fynboer bliver vidne til.

Byrådsmedlem Jane Jegind (V) har gennem det seneste år oplevet en stigning i antallet af henvendelser fra utrygge borgere, som har oplevet vanvidskørsel i deres nærområde.

- De er selvfølgelig nervøse for sig selv og på andres vegne og frygter, at det vil ende i et trafikuheld og i allerværste tilfælde, at der er nogen, der må lade livet, siger hun.

- Det er jo dybt forståeligt, og så er det forfærdeligt, at der er nogen, der i den grad tænker så lidt på andre og opfører sig som om, de ejer det hele og har ret og lov til det hele.

Flere danske byer har oplevet tilfælde af gaderæs henover sommeren. Senest på Rugårdsvej i Odense, hvor to uskyldige biler blev impliceret i et uheld i forbindelse med et kapløb.

- Det er sindssygt at gøre inde i byen. Det er jo farligt. Det er farligt for så mange uskyldige mennesker. Her var det også uskyldige mennesker, der blev ramt, siger Alice Sørensen, der bor på Rugårdsvej og oplevede uheldet.

En straf, der kan mærkes

Hændelsen i Odense fik justitsminister Nick Hækkerup (S) til at reagere og love, at der vil blive kigget på strengere straffe efter sommerferien - herunder at bilen skal beslaglægges og kørekortet inddrages.

Det handler simpelthen om, at de føler, at de bliver pustet i nakken Jane Jegind, byrådsmedlem i Odense Kommune (V)

Og det bakker det odenseanske byrådsmedlem langt henad vejen op om.

- Strengere straffe og en hårdere forfølgelse af dem er helt nødvendigt. Jeg er i tvivl, om det hjælper at tage kørekortet fra dem, for jeg har lidt på fornemmelsen at en del af dem allerede har fået det taget og er ligeglade, siger hun.

- Det handler simpelthen om, at de skal føle, at de bliver pustet i nakken. Og når man så fanger dem, skal de også kunne komme ind og få en straf, de kan mærke, fordi de er til fare for os alle sammen.

Jane Jegind understreger dog også, at det er en svær gruppe at sætte ind overfor, da hendes fornemmelse er, at det er en forholdsvis lille, men hård gruppe, der står bag.

Ring til politiet

Ifølge byrådsmedlemmet ligger opgaven også hos kommunen, der prioriterer de penge, der er sat af til at forebygge ulykker. Det dækker blandt andet over opførelsen af bump eller chikaner, der skal forhindre folk i at køre for stærkt.

Men hun opfordrer samtidig borgere til at gribe røret, hvis de oplever, at der er nogen, der kører gaderæs eller andre former for vanvidskørsel.

- Jeg ved, at politiet gerne vil forsøge at jagte dem og få dem fanget. Men det kræver, at vi bidrager og fortæller det, når vi oplever det, siger Jane Jegind.

Alice Sørensen, der er en af naboerne på Rugårdsvej, og som oplevede uheldet, synes blandt andet, at Rugårdsvej er en af de veje, der bliver overset.

- Jeg tænker, at man godt kunne gøre noget mere for Rugårdsvej. Det er en lang lige strækning, og det er måske noget, der indbyder de unge mennesker til at køre stærkt. Jeg synes, at man skal sætte stærekasser op her.