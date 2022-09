Verdens første: Robotten Arthur er klar til at scanne på OUH

Verdens første robot, der selv kan ultralydsscanne, er netop blevet godkendt.

Det er et gennembrud i hurtig udredning for leddegigt.

Robotten hedder Arthur, og den kan hjælpe med at forkorte ventetiden for gigtpatienter.

- Det er helt essentielt for patienter med leddegigt at komme hurtigt i behandling, siger overlæge Søren Andreas Just fra gigtambulatoriet på Odense Universitetshospital, som er en af ideudviklerne bag robotten.

En af de patienter, der kan komme hurtigere til, er Flemming Iver Poulsen fra Svendborg. Han har levet med daglige smerter på grund af leddegigt i mange år og skal nu for første gang prøve Arthur.

- Det er jo fantastisk, at de kan finde gigt hurtigere, og man kan komme i behandling hurtigere, siger han.

Robotten er netop blevet godkendt, og nu er den klar til at blive taget i brug på hospitaler rundt i hele Europa.

Arthur opstod på forældremøde

Det hele startede på et forældremøde i 2016, hvor overlæge Søren Andreas Just kom til at sidde ved siden af robotprofessor Thiusius Rajeeth Savarimuthu, der arbejder på det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet.

De to kom til at tale om deres arbejde, og så opstod ideen til Arthur.

- Kunne vi mon lave noget sammen, der kunne hjælpe gigtpatienter? Så rullede ideerne bare derfra, siger overlægen.

Arthur består af en plade, man lægger sin hånd på, og en robotarm, der kan scanne hånden.

- Det føles ganske behageligt. Det er fremtiden, siger pensionisten fra Svendborg Flemming Iver Poulsen, efter han er blevet scannet af Arthur.

De billeder, som scanneren tager, bliver analyseret af en kunstig intelligens-algoritme, som så sender en rapport til lægen og den elektroniske patientjournal. Det giver lægerne et overblik, og kan lette på ventetiden.

- Hvis en læge skal kunne gøre det, som Arthur gør, kræver det specialistviden, og gigtlæger er der virkelig mangel på, siger overlæge Søren Andreas Just.

Flemming Iver Poulsen er helt tryg ved, at det er Arthur, der skal scanne ham, og mangler ikke en læge.

- De tjekker jo billederne efterfølgende. Det her er jo fremtiden, siger han.