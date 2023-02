Vikarer på stribe i hjemmeplejen stresser: Nu har Kirsten mistet lysten til at leve

Jeanette Andreasen, stabschef for Økonomi og HR i Ældre og Handicapforvaltningen i Odense, er også ærgerlig over, at vikarbudgettet bliver ved med at vokse.

- Vores sygefravær er for højt. Vi har også været i gang med et sygefraværsprojekt, og vi har en tro på, at det betyder, vi kan arbejde på en anden og mere holistisk måde i forhold til de indsatser, vi igangsætter.

Hvad skulle gøre, at det lykkes nu i forhold til tidligere forsøg?

- Vi arbejder med flere forskellige ting. Vi arbejder med at lave interne vikarkorps, og vi forsætter med at arbejde med rekruttering og med vores sygefravær, siger Jeanette Andreasen

I arbejder samtidig med effektiviseringer. Blandt andet i natgruppen, hvor man har frigjort 1,1 million kroner til politiske prioriteringer. Hvordan kan I gøre det i et miljø, der er så presset, som det er i aften- og natgrupperne?

- Alle i kommunen arbejder med effektiviseringer for at frigøre et råderum til politisk prioritering. Det kommer også vores borgere til gavn, at vi bruger pengene bedst muligt, sige Jeanette Andreasen.