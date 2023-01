Viktor Axelsen efter suveræn sejr: Det var en svær kamp

Det fynske badminton-es Viktor Axelsen besejrede i overlegen stil japanske Kodai Naraoka i Malaysia Opens finale.

Men til trods for åbenlyse styrkeforskel og sejren på 21-6, 21-15, følte verdensetteren i badminton ikke, at det gik så gnidningsfrit som så.

Det siger han i et interview med TV 2 Sport efter søndagens finale.

- Det var en svær kamp i dag. Jeg vidste godt, at han ville være megasmadret, men det var altså ikke særlig nemt at spille derinde, og vinden var anderledes i dag, og jeg var en smule spændt, siger han.

Efter at have kørt Naraoka over i første sæt kom japaneren bedre med, men det var kun i korte perioder, at han reelt havde danskeren inden for rækkevidde.

- I andet sæt havde jeg det lidt svært og kæmpede med mig selv, men jeg er glad for, at jeg formåede at få ro på nerverne og vandt forholdsvis komfortabelt, siger Viktor Axelsen.

Det var andet år i træk, at Axelsen vandt Super 1000-turneringen, der er en af årets største. Han siger, at sejren i Kuala Lumpur føles præcis lige så god som sidste år.

Nu drager han ligesom de andre spillere fra verdenseliten videre til Indien, som er vært for næste uges India Open, der rangerer som en Super 750-turnering.