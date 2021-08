Viktor Axelsen flytter til Dubai

- Det er dog vigtigt at sige, at der ikke er nogen, der smækker med dørene eller noget. Vi er rigtig ærgerlige over det, men vi respekterer også, at Viktor vil prøve den mulighed af.

TV 2 Sport har også talt med Viktor Axelsen:

- Der kommer en uddybende kommentar, når vi har holdt et møde med de mennesker, alt det her involverer. Af ren respekt for begge parter, siger Viktor Axelsen til TV 2 Sport.

Farvel til det tætte samarbejde

Formelt er det Badminton Danmark, der melder spillerne til turneringer. Her vil Viktor Axelsen stadig være med i puljen af danske spillere, fortæller Tore Vilhelmsen. Men beslutningen om at flytte træningen til Dubai kommer til at gå ud over samarbejdet med landstrænerne: