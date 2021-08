Vil redde Færgehans: - Den er fuldstændig unik

- Vi er gode til at holde hånden under kultur og musik, men vi glemmer kulturhistoriske institutioner, som formidler Odenses historie. Det er ikke lang tid siden, at Bunkermuseet og Militærhistorisk Museum var ude at sige, at de har svært ved at finde midlerne til driften.

- Det kunne være et signal om, at vi skulle tage det kulturhistoriske område lidt mere alvorligt og blive bedre til at værne om den, siger Kristian Guldfeldt.

Færgen har fået sit navn efter skipperen, der sejlede ruten næsten dagligt fra 1932 til 1972.