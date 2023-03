Wesström inden sidste udkald: -Vi tager afsted med god selvtillid

TV2 Sport har sat OB's fodbolddirektør Björn Wesström stævne inden søndagens afgørende kamp mod AGF.

OB skal nemlig have en sejr med hjem fra Aarhus, men det er ikke nok. To af de følgende hold skal også sætte point til, for at OB får sin top-6 plads: Brøndby, Randers eller Silkeborg.

Hvad tænker du om at stå i en situation, hvor hele fem hold kæmper om de sidste to pladser i top-6 på sidste spillerunde?

- Den her sidste spillerunde er vel symbolet på den her sæson som sådan. Der er mange hold, der henholdsvis har over- og underpræsteret. Og så bliver det jo bare sådan her. Så tæt, siger Björn Wesström til TV 2 Sport.

Hvor definerende er denne enkeltstående kamp i sidste runde blevet for jeres sæson?

- Jeg vil ikke sige, at det fylder alt hos os til hverdag. En fodboldklubs eksistens handler mere om det langsigtede end en enkelt sæsons resultat. Men det er en del af vores strategi, at vi skal være en fast del af top-6, og der er vi ikke i dag. Kan vi starte den rejse allerede nu på søndag, så er det godt. Men kan vi ikke gøre det, så arbejder vi for at starte den rejse næste år. Det er sådan, det fungerer i elitesport.

Hvorfor er det så vigtigt at komme i top-6?

- Det handler især om tv-penge, sportslige udfordringer og om at kunne sælge spillere på et højere niveau. Alting hænger sammen. Elitesport handler om at vinde. Så det handler om at være med så højt oppe som muligt, med de ressourcer du har. Og vi tror på, at OB over tid har forudsætninger for at være en del af top-6.

Kampen om top-6 i sidste spillerunde har aldrig været så tæt. Hvad er din holdning til Superliga-strukturen, når vi står i den situation, som vi gør i denne sæson?

- Jeg arbejder inden for de rammer, der er sat og besluttet. Så jeg har ingen holdning til strukturen som sådan. Men det kommer i hvert fald til at være meget spændende og nervepirrende på søndag.

I møder AGF på udebane i sidste runde. Hvordan er troen på OB i top-6?

- Vi vandt der i sidste sæson, så vi tager afsted med god selvtillid. Og kan vi så præstere, så tror vi på det. Vi har det jo ikke i egne hænder, så vi går til kampen, som vi altid gør: For at vinde. Og så må vi se, hvad resultaterne bliver i de andre kampe. Vi kan kun fokusere på det, som vi kan påvirke.