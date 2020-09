Få danske lærlinge på Nyt OUH: Kommunikerer ved at tegne på bordene

Organisationen Byg til vækst, der hjælper ledige fynboer i beskæftigelse i det fynske byggeboom, er skuffet over samarbejdet med Nyt OUH.

Mange udenlandske underentreprenører på byggepladsen Nyt OUH er ikke interesseret i eller godkendte til at have danske lærlinge.

- Vi har haft meget få herude. Der er nogle sproglige barrierer, og hos en del af firmaerne er det vores fornemmelse, at de ikke er godkendt til lærlinge eller ledige i praktik, siger Susanne Toftager, der er sekretariatschef i Byg til vækst.

Sådan kommunikerer man på byggepladsen

Især sprogbarrieren er et problem for de få danske lærlinge, fordi hovedparten på byggepladsen ikke taler dansk.

- Det er rumænere, jeg går med for det meste, siger Mohamed Alwan, der arbejder som bygningsstruktørlærling på Nyt OUH.

Hvordan kommunikerer I?

- Med kropssprog. Og lidt engelsk. Jeg synes, vi kommer godt ud af det med hinanden. Vi tegner på bordene, hvis jeg ikke forstår dem, forklarer Mohamed Alwan.

Ifølge Byg til vækst er det et problem, at det er svært at matche danske praktikanter og lærlinge med de udenlandske entreprenørfirmaer.

Hovedentreprenør: Det bliver snart nemmere for lærlinge

Problematikken anerkender den italienske hovedentreprenør CMB / Itinera.

- Det er ingen hemmelighed, at vi har udenlandske underleverandører, som ikke kan blive godkendt til det danske uddannelsessystem, siger Nicole Camozzi Jensen, der er områdepersonalechef i CMB / Itinera.

Hovedentreprenøren arbejder på at få flere underleverandører godkendt til danske lærlinge.

- I næste fase kommer vi til at skulle have el, vvs og sprinkler, og der er det lidt nemmere at få lærlinge, så allerede nu er nogle af vores underleverandører i gang med at søge godkendelse på at kunne tage lærlinge, fortæller hun.

Byg til vækst er optimistisk i forhold til at få flere lærlinge i den kommede fase af sygehusbyggeriet. Nyt OUH skulle efter planen være åbnet i 2022, men som følge af coronaviruspandemien er åbningen udskudt på ubestemt tid.