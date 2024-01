Jakob vandt forskerpris: Nu bliver dobbelt så mange med arvelig lidelse opdaget

Det var en glad Jakob Knold, der sidste år vandt forskerprisen i Et sundere Syddanmark, for sin forskning i arveligt forhøjet kolesterol.

Og han kan nu glæde sig endnu mere over, at Region Syddanmark er det sted i landet, der har rykket sig mest i forhold til at opdage patienter med for meget fedt i blodet, som de har arvet fra en eller begge deres forældre.

Jakobs forskning kan forebygge 1000 blodpropper

Det seneste år har 478 patienter i regionen - langt de fleste på OUH - fået diagnosen arveligt forhøjet kolesterol, så de kan komme under den rigtige behandling. Det er en stigning på 92 procent - stigningen på landsplan er på 36 procent.

Ny hjerteplan

Region Syddanmark vedtog for nogle år siden Hjerteplan 2021, hvor seks indsatser skal styrke behandlingen af mere end 100.000 hjertepatienter, der er i regionen.

En del af hjerteplanen var en særlig indsats for at styrke familie-opsporing til patienter med arveligt forhøjet kolesterol.

Og ifølge Jakob Knold er det en kombination af flere ressourcer og en større opmærksomhed, der har skubbet til udviklingen i regionen, der dog også kom på et noget lavere udgangspunkt end landsgennemsnittet.

I regionen samarbejder man blandt andet med de praktiserende læger i et forsøg, hvor laboratorierne påfører blodprøverne en anmærkning ved høje kolesterolværdier, så lægerne bliver opmærksomme på, at det forhøjede kolesteroltal kan være arveligt betinget. Og adgangen til at få foretaget en gentest er blevet lettere.

Ud af de borgere, man regner med har arveligt forhøjet kolesterol i Region Syddanmark, opdagede man 30,7 procent sidste år mod 23 procent året i forvejen.

35 procent af de ny-diagnosticerede kommer fra Region Syddanmark, selvom regionen kun udgør 21 procent af den danske befolkning.

Plads til forbedring

Trods de pæne fremskridt er der dog plads til forbedring - både på landsplan og i Region Syddanmark.

Ifølge årsrapporten fra "Databasen for Familiær Hyperkolesterolæmi" er det glædeligt, at der er opdaget 151 patienter med forhøjet arveligt kolesterol, hvilket er 350 flere end det foregående år.

Men der er fortsat langt til målet om at finde alle nye tilfælde, som er visionen i 2030 - her mangler man altså fortsat 70 procent.