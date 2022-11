Kæmpe millionregning på vej: Ambulance Syd risikerer at skulle betale for fem års overarbejde

Ambulance Syd kan ende med at få en massiv millionregning for overarbejde.

Region Syddanmark og fagforbundet FOA har nemlig sat sig for at undersøge, hvor meget overarbejde ansatte i Ambulance Syd har haft siden 2017.



En undersøgelse, der kan komme til at koste selskabet en stor pose penge i kompensation.

De omkring 1.000 medarbejdere, der har været ansat i Ambulance Syd siden 2017, er i et brev blevet bedt om at henvende sig til FOA, hvis de vurderer, at der er sket et brud på 48-timers reglen i deres ansættelse ved ambulanceoperatøren inden for de sidste fem år.

Overtrædelser kan medføre, at Ambulance Syd skal betale kompensation på helt op til 50.000 kroner, hvis de arbejder over de 48 timer.

Altså 50.000 kroner per medarbejder.



Direktøren i Ambulance Syd, Steen Schougaard Christensen, er forberedt på undersøgelsens resultat.

- Jeg forventer, at 45 procent af dem, vi har skrevet til, vil sige, at de har arbejdet mere end 48 timer, siger han.

Han har svært ved at fastsætte, hvor stor en kompensation selskabet kan ende med at skulle betale til medarbejderne i godtgørelse for deres overarbejde, men han forventer, at det er et "anseeligt beløb i millionklassen".

- Det er mange penge, vi skal bruge på at betale godtgørelse. Og det synes jeg er ærgerligt, særligt når vi aldrig har tvunget nogen af vores medarbejdere overarbejde. Men overarbejdet er sket ved Ambulance Syd, derfor må vi jo også betale, siger direktøren.

En lokal aftale

Undersøgelsen blandt de ansatte ved Ambulance Syd kommer efter en lokal aftale mellem Region Syddanmark og FOA om håndtering af brud på 48-timers reglen, der blev indgået i september 2022.

FOA havde forinden henvendt sig til regionen med en række sager, hvor de formodede, at 48-timers reglen var blevet overtrådt ved Ambulance Syd. Derfor er der nu indgået en aftale på området.

48-timers reglen betyder kort fortalt, at en medarbejders arbejdstid ikke må overskride 48 timer i gennemsnit om ugen inden for en periode af fire sammenhængende måneder. Det fremgår af et arbejdstidsdirektiv fra EU.

Den lokale aftale for Ambulance Syd fastslår, at der fra 1. maj 2022 og frem, ikke må ske nye overtrædelser af 48-timers reglen.

Kan ramme i flere regioner

Lige nu gælder den lokale aftale for den skærpede overholdelse af 48-timers reglen kun i Region Syddanmark, men ifølge formanden for teknik- og servicesektoren i FOA, Reiner Burgwald, kommer det til at blive ændret.

- Vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at den også kommer til at skulle håndhæves i de andre regioner, siger han.

Det er dog Beskæftigelsesministeriet, der står med ansvaret for ændringerne af 48-timers reglen i sidste ende, lyder det.

Region Syddanmark er netop nu ved at overveje, om ambulancedriften igen skal sendes i udbud.