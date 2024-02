Lige inden Eleanors fødsel skete det værst tænkelige - Celeste måtte gemme sig med sin døde baby

Udskyder dødfødsel på grund af fødselsdag

Dagen efter sin egen fødselsdag bliver hun sat i gang. Natten til 19. september føder hun Eleanor.

- Vi samles alle sammen på stuen. Mine søskende får lov at holde Eleanor. Det er en god oplevelse at have født mit barn, også selv om hun ikke er i live. Det er selvfølgelig en mærkelig følelse, fordi der kommer et tidspunkt, hvor vi skal sige farvel, og hvor vi ikke kommer til at se hende igen, men det føles, som om det var for evigt. Jeg ville ønske, vi var dernede hele tiden frem for at være på barselsgangen, fortæller Celeste Egede.

Om aftenen den 19. september forlod de barselsafsnittet - uden deres baby.

- Det var forfærdeligt. Det var det værste, jeg nogensinde har gjort.

- At vide at jeg aldrig kommer til at møde hende, holde hende eller røre hende. Eller bare tage et billede. Nu er hun et andet sted, og hun kommer aldrig tilbage.

Celestes største ønske

Halvandet år efter dødfødslen sidder Celeste Egede i dag tilbage med en følelse af, at rammerne på OUH var under al kritik for forældre i hendes situation.

- Det største ønske, jeg har for fremtidige forældre til døde børn, er, at der bliver lavet en stue væk fra barselsgangen. Om det så er i kælderen. Det skal bare ikke være i nærheden af levende børn, siger Celeste Egede.

- Tanken om at ligge i orkanens øje og høre alle de babyer og glade forældre. Hvorfor kan man ikke lave et lille afsnit, hvor der bare er en afdeling for tab, spørger hun undrende.

Ligesom Marie Czerepowicz Kaas og flere andre forældre, TV 2 Fyn har været i kontakt med, efterlyser hun bedre fysiske rammer på barselsafsnittet på OUH.

- Der kunne være en lille gang, hvor man kunne gå rundt med sit døde barn og bruge den tid, man har lyst til. Jeg føler, det kan skynde lidt på øjeblikket, man har med sit barn, for jeg har lyst til at komme væk derfra. Man skal have den tid, man har brug for, og familien kan komme og sørge og glæde sig uden at skulle tænke på alle de andre forældre, der ligger glade inde ved siden af, forklarer Celeste Egede.

Hvor skulle det være?

- Alle andre steder. Det er det værste sted, du kan placere folk, der skal føde et dødt barn.