Nu kan børn blive vaccineret i vaccinationscentre

Håber på flere end sidste år

På nuværende tidspunkt er omkring 10.000 børn mellem to og seks år i Region Syddanmark vaccineret.

- Det svarer til omkring 15 procent ud af de 65.000 børn i målgruppen, siger koncerndirektør i Region Syddanmark, Kurt Espersen.

Han fortæller, at man nu åbner op for vacciner i regionens vaccinationscentre, fordi tilslutningen blandt børn har været lav i år. Koncerndirektøren håber på, at endnu flere børn vil lade sig vaccinere.

- Vi vil meget gerne så højt op som muligt, og meget gerne højere end vi var sidste år, hvor cirka 28 procent af børnene blev vaccineret, siger Kurt Espersen.

Christina Lyø Jeppesens børn har fået både coronavacciner, børnevaccinationsprogrammet og nu influenzavaccine. For hende er der ingen tvivl om, at hendes børn skal vaccineres.

- Constantins storebror er nyresyg og faren har en lungesygdom, der gør, at jeg tænker, jeg vil beskytte mit lille hus, siger hun.

Ifølge professor i klinisk mikrobiologi, Hans Jørn Kolmos, er der god grund til at gøre lidt ekstra for at mindske risikoen for en særlig slem influenzasæson



- Når vi har en så relativ harmløs vaccine som influenzavaccinen til børn, så kan det være en rigtig god ide.

For det er ikke kun influenzavirus der er i omløb lige nu. Også corona og RS-virus er lige nu i omløb. Fællesnævneren blandt de tre influenza lignende sygdomme er, at de ikke er særlig rare at få, hvis man hører til risikogrupperne.

- Det kan godt være, at børnene klarer influenza som sygdom relativt godt, men det smitter jo videre. Det smitter til bedsteforældre og andre som måske ikke kan tåle at få influenza. Derfor er det en rigtig god ide at fjerne så meget influenza som der er i cirkulation som muligt, siger Hans Jørn Kolmos.



I vaccinationscentret i Odense var den første dag ganske stille. De håber derfor, at flere vil tage deres børn med en tur i vaccinationscenteret. For det er kun et lille pust i begge næsebor der skal til.



Og vaccinationsmetoden er da også godkendt af femårige Constantin Lyø Sundt. Spørger man hvad han foretrækker falder svaret prompte.



- Næsespray, siger han.