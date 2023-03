Nyt OUH får knap en halv milliard: - Der var reelt ikke noget alternativ

454 millioner.

Så mange penge har Indenrigs- og Sundhedsministeriet givet Region Syddanmark tilsagn om, at de kan øge deres budgetramme for byggeriet af Nyt OUH med.

- Hvis vi ikke havde fået lov til at udvide budgetrammen, så havde vi ikke reelt haft mulighed for at færdiggøre sygehuset. Langt størstedelen af sygehuset er jo bygget, så der ville ikke rigtigt være nogle alternativer til den her løsning, siger Venstres fungerende regionsrådsformand Bo Libergren (V).



Bo Libergren understreger, at hullet i budgettet er opstået som konsekvens af forsinkelserne under coronapandemien samt inflationen på baggrund af krigen i Ukraine.

- Det er ikke fordi, vi nu skal lave et sygehus, der er udsmykket med guld og sølv. Vi skal bygge det sygehus, som oprindeligt var planlagt. Det tilsagn, vi har fået nu, det gør det muligt at bygge sygehuset færdigt efter de planer, der hele tiden har været.

En ekstraordinær situation

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) har godkendt udvidelsen af budgetrammen for det nye sygehusbyggeri, fordi regionen står i en "ekstraordinær situation":

- Vi har en udfordring som i dette tilfælde skyldes udefrakommende forhold såsom de stigende materialepriser på grund af inflationen og ikke mindst andre ting, som regionen på ingen måde selv er skyld i, siger Sophie Løhde.

- Denne situation har vi været nødt til at få håndteret. Alternativt havde vi risikeret, at hele byggeriet blev sat i stå. Det var en uacceptabel situation. Men det er klart, at det ikke kommer til at fortrænge den øvrige anlægsramme, som regionen har i forhold til andre vigtige opgaver.

Der er ikke tale om et tilskud til regionen, men det er en mulighed for at udvide budgetrammen i denne særlige situation. Det betyder derfor også, at regionen selv i sidste ende skal finansiere anlægsrammen, uddyber ministeren.

Skal ikke spare på andre områder

Med tilsagnet fra staten på knap en halv milliard, så skal Region Syddanmark nu selv ud og finde ud af, hvordan den skal finansieres.

- Den første vurdering er, at vi kan finde dem (pengene, red.) i kassebeholdningen, men jeg kan ikke udelukke, at vi ville være nødt til at skulle skære noget af beløbet. Vi har en kassebeholdning, som vi ikke har måttet bruge af, og det kan så være, den kan tjene et fornuftigt formål nu, siger Bo Libergren.

Uanset hvor regionen har tænkt sig at finde pengene, så kommer det ifølge den fungerende formand ikke til at gå ud over andre områder.

- Vi er ikke nødsaget til at spare på andre områder, når vi nu har fået bevilliget de her penge. Det er sådan, at regionerne bliver styret efter, at vi hvert eneste år har en driftramme og en anlægsramme, og den vil være uændret. De penge, vi har fået lov til at bruge nu, det vil være udover vores almindelige anlægsramme, siger han.



Han kan selvfølgelig ikke garantere, at den nu øgede budgetramme er nok til resten af byggeriet. Det er dog både hans og regionens klare forventning, at der nu er penge nok, understreger Bo Libergren.

Giver sikkerhed på pladsen

Det er ikke kun i regionen, at de har løftede arme over tilsagnet fra staten. For også i Styregruppen for Nyt OUH jubler man over onsdagens melding.

- Vi er rigtig glade for, at der er kommet en afklaring. Det giver os den sikkerhed for, at vi kan realisere projektet inden for rammen, siger direktør for Nyt OUH Torben Hedegaard Jensen.



- Når vi får dækket vores udefrakommende problemer med det her tilsagn, så har vi stadig vores økonomiske reserver i hånden. Det er det forventede reservebehov, der normaltvis er behov for på sådan et projekt. Så hvis ikke vi bliver ramt af alvorlige eksterne udfordringer, så kan vi komme helt i mål.

Han fortæller desuden, at den seneste tids udfordringer med skimmelsvamp og utætte tage ikke skal dækkes af denne budgetudvidelse. Det er alene totalentreprenørens ansvar.

Det er dyrt at bygge et nyt supersygehus. Her kan du se, hvordan byggeriet og budgettet har udviklet sig, siden projektet blev igangsat tilbage i 2008.