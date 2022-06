OUH amputerer flere ben end andre syddanske hospitaler

I orienteringen står der desuden, at koncerndirektør Kurt Espersen afholdt møde den 7. juni med repræsentanter for direktionerne på Sygehus Lillebælt og Odense Universitetshospital, og herunder også afdelingslederne for de to karkirurgiske afdelinger.



Bekymringen om, hvorvidt der bliver foretaget for mange amputationer på OUH, får nu den konsekvens, at der bliver sat ekstra fokus på at reducere antallet ved at sikre forebyggelse, tidlig behandling og høj kvalitet i behandlingen af patienter med forsnævring eller aflukning af arterier.

Det er planlagt, at mødekredsen fra den 7. juni skal mødes igen i uge 32 for at følge op på de aftalte indsatser på afdelingerne.

Der forventes desuden flere rapporter, der skal belyse amputationer og forebyggende karkirurgiske indsatser. Årsrapporten fra Karbasen, landsregistret for oplysninger om alle karkirurgiske operationer i Danmark, bliver offentliggjort den 30. juni.

TV 2 Fyn har forsøgt at få en kommentar fra koncerndirektør Kurt Espersen forud for mødet i sundhedsudvalget. Det har ikke været muligt tirsdag

Udover fokus på at reducere antallet af amputationer vil der i fremtiden også blive sat fokus på mere mundrette navne på Nyt OUH, så patienterne nemmere kan finde deres afdeling.