Travlhed i testcentret: 5.000 syddanskere skal testes for corona

Hold øje med din e-boks de kommende dage. For du kan måske være en af 5.000 syddanskere, som bliver valgt ud til at få en test for corona.

Ifølge TV 2/Fyns oplysninger har testcentret i Højstrup i Odense sent onsdag aften fået besked om, at 5.000 syddanske cpr-numre vil modtage en invitation til at blive testet. Herefter er det op til den enkelte selv at booke en tid - de udvalgte skal ikke forbi lægen først for at blive henvist.

Testen skal tages på testcentret i det vestlige Odense, hvor man skal teste danskere, som ikke har symptomer. Ifølge TV 2/Fyns oplysninger vil der allerede fra weekenden være plads til, at de første udvalgte kan komme forbi og få en podningstest.

Testcentret i Odense er ét af fem testcentre, som tilsammen har fået navnet Testcenter Danmark. Og de andre testcnetre har også fået besked om, at lignende tiltag vil blive igangsat i de andre regioner.

Hvor mange der skal testes på de enkelte centre, har TV 2/Fyn dog ikke kendskab til.

Udsnit testes

Tirsdag den 21. april udsendte Sundhedsministeriet en pressemeddelelse om om opførelsen af Testcenter Danmark, hvori det fremgik, at et repræsentativt udsnit af befolkningen skal testes på de fem testcentre.

TV 2/Fyn har forsøgt at få en kommentar til de 5.000 tests fra Sundhedsministeriet. De henviser til Statens Serum Institut (SSI), som har ansvaret for kapaciteten i testcentrene.

TV 2/Fyn forsøger fortsat at få en kommentar fra herfra.

Testcentret er allerede åbent for Odense Kommunes sundhedspersonale, som har haft forgangsret til at blive testet. I dag, torsdag, er 52 blevet testet, og sent torsdag eftermiddag var der omkring 50, der har booket tid til en test fredag. Op til 320 personer kan testes hver dag.