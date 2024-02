Umuligt i Odense - men i Aarhus imødekommer man hjerteskærende ønske fra forældre med døde babyer

Forældre med dødfødte babyer skal respekteres og have fred og ro i trygge rammer.



Det ved man alt om på Aarhus Universitetshospital.

- Vi har erkendt, at sorg og tab er en del af det at være på et sygehus, siger Jeanette Ziska, der er chefjordemoder på Aarhus Universitetshospital.

- Hvis du ikke får lov at komme dig og samle dig igen efter et tab, kan det få betydning for resten af dit liv, fordi du har et ubearbejdet traume, forklarer hun.

Derfor lavede sygehuset for ti år siden særlig afskærmet afdeling - Afsnit for Tab - hvor mødre kan få foretaget en dødfødsel, og der er plads til, at familien efterfølgende kan få ro.

Mødre til dødfødte: Det må I ikke gøre ved os

Sådan er det ikke i Odense. I hvert fald ikke hvis man skal tro flere mødre til dødfødte babyer.

De fynske mødre fortæller til TV 2 Fyn, hvordan de under forløbet er blevet placeret på barselsafsnittet på Odense Universitetshospital blandt nybagte forældre og med lyden af babygråd og glade stemmer på gangen og lige ved siden af.