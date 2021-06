16-årig dømt for overgreb på stærkt beruset 14-årig dreng

Videoen blev under retssagen afspillet for lukkede døre.

Seksuelt forhold med 14-årig pige

Den 16-årige var tiltalt for seks forhold, hvoraf tre drejede sig om episoden med den 14-årige dreng, mens de tre øvrige handlede om forholdet til en 14-årig pige.

- De har haft et kærestelignende forhold, siger Sabrina Holmegaard om relationen mellem pigen og den dømte.

Drengen er dømt for to gange at have haft samleje med pigen, at være i besiddelse af et nøgenbillede af hende og for at have sendt nøgenbilledet via Messenger-appen.