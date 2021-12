4.000 havde billet - nu må GOG spille for tomme tribuner

Nytårsbraget bliver nu rykket fra Odense og tilbage til Gudme

- Hvis vi skal spille for tomme sæder, kan vi lige så godt spille for 1.500 tomme i Gudme fremfor 4.000 tomme sæder i Odense, siger Kasper Jørgensen.

GOG skriver på deres hjemmeside, at man i løbet af næste uge får besked om, hvad man kan gøre med sine billetter, hvis man har købt til kampen mod Skanderborg eller nytårsbraget.

- Vi kan klare os resten af sæsonen

Det er også et slag for økonomien, at man skal spille uden tilskuere, men Kasper Jørgensen fortæller, at økonomien lige nu ikke er et problem.

- Vi kan kun forholde os til, at restriktionerne er her til den 17., og i den tid har vi styr på økonomien, og vi kan også klare os resten af sæsonen, siger han.