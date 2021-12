For første gang indføres der krav om coronapas i IC-tog

Fra på søndag klokken 08.00 og fire uger frem vil der være krav om coronapas og pladsbillet i intercity- og intercity-lyntog. Kravet om coronapas vil også gælde i fjernbusser.

Det står klart, efter et bredt politisk flertal har vedtaget nye restriktioner i det danske samfund.

Kravet om coronapas og pladsbillet er en af de anbefalinger, som Epidemikommissionen har fremsat, og det har Folketingets Epidemiudvalg altså valgt at følge.

Regeringen holdt fredag eftermiddag pressemøde om de nye restriktioner, og efterfølgende holdt Folketingets Epidemiudvalg møde. Udvalget består af politikere fra en lang række partier i Folketinget.

Coronapas har ikke før været et krav i kollektiv transport

Der er i forvejen krav om mundbind i kollektiv trafik - et krav, som blev afskaffet i august efter at have været gældende et år, men som vendte tilbage i november.

Heller ikke kravet om pladsbillet er fremmed for danskerne. Det har været gældende under store dele af pandemien og frafaldt 1. august.

Det har derimod ikke tidligere været et krav, at man kan vise et gyldigt coronapas for at køre med offentlig transport. Det har dog før været oppe og vende hos Epidemikommissionen.

I november drøftede kommissionen, hvorvidt de ville anbefale coronapas i kollektiv transport, og det var også en indstilling i det første udkast, som kommissionen sendte til Sundhedsministeriet om yderligere tiltag.

Anbefaling blev droppet

Men anbefalingen blev droppet i 11. time, og direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, fortalte på et pressemøde hvorfor.

- Det vil være en stor opgave at kontrollere det grønne coronapas i den kollektive trafik, lød det.

Derudover mente han også, at det ville være uhensigtsmæssigt, da det skal være muligt at komme hen til et teststed med offentlig transport.

Han ville på daværende tidspunkt - på et pressemøde for lidt over tre uger siden - ikke udelukke, at det kunne blive et krav på et tidspunkt.

Det bliver det altså nu.

Begræns antallet af sociale kontakter

Udover krav om coronapas og pladsbillet i kollektiv trafik har et flertal i Folketinget vedtaget en lang række andre restriktioner for at mindske smitten i samfundet.

Det gælder blandt andet en total nedlukning af kulturlivet, serveringssteder der skal stoppe udskænkning af alkohol klokken 22 og lukke klokken 23 samt indendørs arealkrav i detailhandlen og til gudstjenester og religiøse handlinger.

Derudover opfordrede Mette Frederiksen (S) på fredagens pressemøde danskerne til at begrænse antallet af sociale kontakter, også i julen.

- Epidemikommissionen anbefaler, at vi kun ser familien og de nærmeste bekendte over julen, lød det fra statsministeren.

Få et samlet overblik over de nye restriktioner hér.