Alvorlige PFAS-bekymringer: Opførsel af kæmpe skov skal bekæmpe forurenet drikkevand

500 hektar skov.

Det er løsningen på Svendborg Kommunes forurenede drikkevandsproblem.

Ved fire drikkevandsboringer i Svendborg er der fundet forhøjede niveauer af PFAS. Stoffet bliver kaldt for et evighedskemikalie, fordi det er lang tid om at blive nedbrudt.

Forurening bekymrer forpersonen for Teknik- og Miljøudvalget i Svendborg, Jesper Kiel (Ø).

- Jeg synes, at det haster rigtig meget med at få forsikret vores vores drikkevand. Jeg er faktisk lidt forundret over, at regeringen har skudt det til hjørne, siger han.



En rundspørge foretaget af TV 2 viser, at 20 kommuner har fundet PFAS over grænseværdien for drikkevand i én eller flere af deres vandboringer.

Heriblandt altså Svendborg Kommune, som har fundet fire eksempler på forhøjet PFAS i drikkevandet.

Beplantning af skov

På Holmdrupvej ikke langt fra den sydfynske by Tved, har Svendborg Kommune allerede igangsat et beplantningsprojekt for at fjerne PFAS-forureningen i kommunens drikkevand.

I samarbejde med Naturstyrelsen vil de plante 500 hektar skov, som skal fjerne alle former for sprøjtemidler i nærheden af drikkevandsboringerne.

- Det skal være med til at sikre vores drikkevand i et meget stort område. For det er en stor del af vores drikkevand, som kommer her fra oplandet til Svendborg, siger Jesper Kiel.

Ifølge Jesper Kiel kunne man også gøre meget mere. Et eventuelt sprøjteforbud i omegnen af drikkevandsboringerne er at foretrække, hvis det står til ham.

- Man skal have lavet et pesticid sprøjteforbud rundt om alle boringsområderne. Vi er i gang med at lave frivillige aftaler, men det går meget langsomt, siger Jesper Kiel.

- Jeg synes, at det går alt for langsomt.