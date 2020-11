Arkæologer finder 60 skeletter midt i Svendborg

I forbindelse med et byggeprojekt er arkæologer fra Svendborg Museum rykket ind på Klosterplads ved byens station. Og her har de netop gjort et historisk fund.

Den mudrede jord har afsløret ikke mindre end 60 grave med knogler i.

- Det er ikke nogen overraskelse, at de dukker op, men vi er overvældede over, hvor velbevarede de er, siger Lone Nørgaard, der er ledende arkæolog hos Svendborg Museum.

En vigtig brik

Arkæologen kalder det da også en vigtig brik i puslespillet i historien om Svendborg og det gamle Gråbrødre Kloster, der har ligget på Klosterplads.

Men det vides endnu ikke, hvem de mange begravede er.

- Vi tænker, at det er en lægmandskirkegård, så de kan være kommet fra oplandet. Vi må have lavet nogle analyser på skeletterne, siger den ledende arkæolog.

Lone Nørgaard er ikke i tvivl om, at der gemmer sig flere grave i samme område. Omkring 20 mere lyder hendes bud.

Når de 60 skeletter er hentet op af jorden, bliver de bragt til Svendborg Museums magasin.

Nogle af dem skal aldersbestemmes ved hjælp af en såkaldt kulstof-14 datering.

Trappe skal opføres

Arkæologerne er sat til at undersøge jorden på Klosterplads forud for, at der skal bygges en trappe på stedet.

Trappen, der efter planen skal bygges i nordisk granit, skal erstatte den mur, der står der i dag.

Det er en del af en fornyelse af Svendborg bymidte, der har fået navnet 'Liv i min by'.