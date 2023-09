Bestyrelsesformand i GOG om fyring: - Ikke det vi håbede på

Torsdag blev Ian Marko Fog fyret efter to måneder i spidsen for GOG.

Bag fyringen står direktør Kasper Jørgensen - og en enig bestyrelse. Det fortæller bestyrelsesformand i GOG Hemming Van til TV 2 Fyn.

Han fortæller videre, at bestyrelsen blev præsenteret for ønsket om at fyre Ian Marko Fog af klubbens direktør, inden den blev ført ud i livet:

- Det er naturligt i en moderne virksomhed, som vi betragter GOG som, at sådanne beslutninger vinges af i bestyrelsen, inden de eksekveres. Denne her situation har ikke været ret meget anderledes.

Hemming Van fortæller videre, at der har været en del "aktivitet hen over sommeren", siden Nikolej Krickau rejste. Først med at finde en ny træner, og nu med beslutningen om at fyre Ian Marko Fog efter blot to måneder.

- Det var naturligvis ikke det, vi håbede på, men det er sådan, det er, og så må vi træffe en beslutning, der forhåbentligt er for det bedste for klubben, slutter bestyrelsesformanden.