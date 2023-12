Børn på ti år tilbydes ulovlige puffbars på flere skoler

De kan ligne en tusch eller en læbestift, så de er lette at skjule i et penalhus, men med den kan man inhalere damp, der kan have forskellige smage af frugt eller slik.

- Det er bekymrende, for det skaber en afhængighed, der er stærkere, end vi har set tidligere, og det virker uskyldigt, for det smager af tyggegummi, siger Hanne Klit.

- Vi har et ansvar for børnene, når de er i skole, og det er dér, de danner deres sociale fællesskaber.

SSP tager fat i forældrene

Det er typisk de ældre elever på skolerne, der ad omveje skaffer de ulovlige puffbars, som altså ikke - på lovlig vis - kan købes i butikker. Nogle kiosker sælger dem alligevel til børn og unge, og de handles også på sociale medier som Snapchat og Tiktok.

Ifølge SSP Svendborg, der er et samarbejde mellem skolerne, sociale myndigheder og politiet, er det svært at sætte konkrete tal på, hvor udbredt puffbars er på skolerne.



- Alle skoler i Svendborg Kommune flyder ikke med puffbars, men der er unge børn, som overdrager og benytter puffbars, mens de er i skole, siger SSP-leder Anne Marie Nyborg.

- Når skolen opdager børn med puffbars, kontakter man forældrene, og SSP tager en snak med de unge og forældrene om, hvad der så skal ske, forklarer hun.

Politiet er en del af samarbejdet og bevidst om, hvad der foregår på skolerne, men der er ikke eksempler på, at politiet bliver direkte inddraget, når de ulovlige puffbars opdages på skolerne.

Hvad skal forældrene gøre?

Kommunen håber med brevet, at forældrene og børnene bliver gjort opmærksomme på den farlige tendens.

- Vi gør det for at henlede forældrenes opmærksom på det, så børnene ikke ender med at blive afhængige af det, siger Hanne Klit.

Hvad skal bekymrede forældre gøre?

- De skal tale med deres børn, og de er altid velkomne til at henvende sig til skolen eller klasselæreren. Forældrene bør dog tale med børnene om de farer og udfordringer, der er, når de bliver ældre, siger Hanne Klit.

Sundhedsstyrelsen: Så farlige er puffbars

Det er ikke kun i Svendborg, hvor puffbars er blevet en del af skoledagen. Tidligere er elever og forældre på samtlige skoler i Odense blevet advaret om puffbars, der appellerer til børn på grund af deres udseende.

Og det er farligt, fastslår Sundhedstyrelsen, der også oplever en stigning i brugen af nikotinprodukter som puffbars blandt børn og unge.

- Nikotin kan påvirke den unge hjerne og øge risikoen for angst og depression, lyder det fra Sundhedsstyrelsen.

- Nikotin er yderst afhængighedsskabende, og det er meget svært at stoppe med at bruge nikotin, når man først er startet.

Derfor skal forældrene aktiveres

Selv om skolerne også er i dialog med de ældre elever, der sælger puffbars på skolerne, er det helt rigtigt set af Svendborg Kommune, at det også er nødvendigt at tage dialogen med forældrene også.