Eksplosionsbrand i Svendborg: Nu kender politiet årsagen

Fyns Politi har nu fået svar på, hvilket sprængstof, der blev anvendt i forbindelse med en voldsom eksplosion på Græskæmnervej 17 i Svendborg den 29. juni, hvor en 60-årig mand omkom.

Teknikerne fra National Kriminalteknisk Center (NCK) og Beredskabsstyrelsen har fundet spor af stoffet PETN, oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

PETN anvendes i flere typer sprængstoffer, blandt andet i formbart sprængstof, detonatorer og sprængsnor.

NKC og sprængstofeksperterne fra Ammunitionsrydningstjenesten (EOD) har desuden konkluderet, at der blev anvendt op mod et kilo sprængstof under eksplosionen.

Det har ikke været muligt at fastlægge, hvor sprængstoffet kom fra.

Politiet har tidligere efterforsket, om der lå en kriminel haldling bag eksplosionen, men ifølge Fyns Politi tyder alting på, der var tale om en enkeltstående, ulykkelig hændelse.

