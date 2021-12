Fra køer til gummiged: Yrsa overlever med ny ejer

Yrsa kostede 350.000 kroner at holde kørende for kommunerne, der havde to ansatte til sejle med køerne. Men for Tonny Madsen kommer de ansatte til at lave andre ting, når de ikke sejler med køer eller andet gods.

Nye opgaver

Yrsa kommer stadig til at fragt køer ud til de små øer, hvor de er vigtige for at holde naturen nede. Det er vigtigt at køer og geder kan komme ud på de små øer for at bevare gode vilkår for vilde blandt andet kystfugle.

I aftalen med kommunerne, der har solgt Yrsa, står der, at Tonny Andersen skal sejle med kvæg til småøerne de næste fem år. Men den præcise aftale er i følge Tonny Andersen ikke helt på plads endnu.

Det er ikke kun køer der for fremtiden kommer til at få glæde af Yrsa i de fynske øhav. Der er nemlig allerede andre, der har meldt interesse for at få hjælpe af den lille færge.