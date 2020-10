Fuglerede stopper omdiskuterede vindmøller

Få dage før politikerne i Svendborg var klar til at tage den endelige beslutning om det omdiskuterede vindmølle-projekt ved Broholm Gods, er der kommet nye oplysninger på bordet, som sætter processen på pause.

Ifølge Fyns Amts Avis viser nye oplysninger, at en rød glentes rede ligger for tæt på de planlagte vindmøller. Derfor må dele af sagen gå om. Og det vil tage måneder.

Ifølge avisen kan politikerne tidligst få lov til at tage stilling til vindmøllerne ved Broholm Gods til maj.

Rede 500 meter fra mølle

Det var en borgerhenvendelse den 19. oktober, som betød, at kommunen tjekkede Dansk Ornitologisk Forenings database en ekstra gang.

- Vi har sådan set fået oplysningerne før og har brugt Dansk Ornitologisk Forenings database, som viste, at der var reder tre-fire kilometer fra møllerne, fortæller kommunaldirektør Erik Bendorf.

- På det grundlag vurderede vi, at der ikke var noget problem. Men siden er databasen opdateret med en rede 500 meter fra møllerne

- Derfor er det en ommer, og sagen skal udsættes, siger kommunaldirektøren.

Ny høring

Han oplyser desuden, at en af kommunens medarbejder har været på stedet og konstateret, at reden er på det angivne sted.

Udover at glentereden sætter projektet på pause, skal vindmølleejeren, som i dette tilfælde er Broholm Gods, selv forestå udfærdigelsen af en ny miljøkonsekvensvurdering.

Når den er lavet skal den i otte ugers offentlig høring. Høringen rammer ind i udfærdigelsen af en ny kommunalplan, som ifølge Fyns Amts Avis pågår fra december og ikke kan vedtages før til maj.

- Der findes regler for at stille vindmøller op. Dem skal vi følge, og det synes jeg, at det her er udtryk for, at vi gør, siger Erik Bendorf til Fyns Amts Avis.

Vindmøllerne er allerede på tirsdagens dagsorden, og politikerne skal derfor beslutte sig for, om sagen skal udskydes. Men det er en teknikalitet.

