Fynboerne køber campingvogne som aldrig før: - Mest markante fremgang nogensinde

Sommeren er tæt på at være forbi, og det har uden tvivl været en sommer, der kommer til at gå over i historien som følge af coronaviruspandemien, der ændrede danskernes og hele verdens rejsevaner.

Læs også Æbler smadret af hagl: Voldsomt uvejr ødelagde for millioner på ti minutter

Usædvanlige mange danskere har været hjemme i landet hen over sommeren, og det har kunnet mærkes på salget af campingvogne og autocampere.

- Det har været en fantastisk god sommer. Det har været et pudsigt år, siger indehaver af Svendborg Camping Center Arno Kristensen til TV 2 Fyn.

- Vi har ikke oplevet en så markant fremgang nogensinde som i år, fastslår han.

00:36 Det går godt med salget af campingvogne i Svendborg. Video: Morten Albek Luk video

Coronavenlig form for ferie

Han fortæller, at salget er steget over 30 procent i år, fordi danskerne har brugt sommeren på at holde ferie herhjemme, og en tur på camping passer godt med sundhedsmyndighedernes anbefalinger om at holde afstand og undgå storbyer og lufthavne.

- Vores form for ferie er nok den mest coronavenlige. Man er sig selv, og der er frihed i det, uanset hvor du er henne. Man behøver ikke være sammen med en masse andre mennesker, når du skal spise eller opholde dig rundt omkring i landet, siger Arno Kristensen.

Læs også Se billederne: Voldsomt uvejr ramte dele af Fyn

Siden påske, hvor der efter flere ugers nedlukning af landet, blev åbnet en smule igen, og efter et af de mest solrige forår nogensinde, har danskerne i den grad taget den gode, gamle campingvogn til sig igen.

- Vi har solgt campingvogne til folk over 80 år, fortæller ejeren.

Tror du, det holder ved?

- Jeg er ret optimistisk. Verden har jo ændret sig. Det her er ikke overstået i morgen, så jeg tror på, vi har en ferieform - med telt, campingvogn og autocamper - som kan en masse ting, uden vi er afhængige af, at vi skal stå sammen med mange andre, siger Arno Kristensen.

Hvis du også har planer om at investere i en campingferie, fortæller indehaveren af Svendborg Camping Center, at en ny campingvogn i mellemklassen typisk koster i omegnen af 200.000 kroner, mens en brugt kan fås fra mellem 50.000 og 120.000 kroner.