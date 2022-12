GOG masseproducerer talenter til landsholdet: - Vi har en helt speciel ånd i klubben

Håndboldhallen i Gudme ser ikke ud af meget. Men inde bag de klassiske gule mursten gemmer landets største talentfabrik sig.

En talentfabrik der har udklækket håndboldstjerner som Mikkel Hansen, Niklas Landin og Mathias Gidsel.

De nye skud på stammen hedder Simon Pytlick og Lukas Jørgensen, der begge er udtaget til det danske landshold, som i januar skal forsvare VM-titlen.

Faktisk har ni ud af de 18 udtagne håndboldstjerner en fortid i Gudmes beskedne rammer.

- Jeg tror, at man bliver nødt til at opleve det, før man virkelig forstår, hvor specielt det er at være hernede. Det kunne især mærkes, da vi vandt det danske mesterskab i sommer, siger det 22-årige stregtalent, Lukas Jørgensen.

Den lokale hemmelighed

Men hvordan lykkedes det Gudme, Oure og Gudbjerg at producerer det ene håndboldikon efter det andet?

Hemmeligheden skal måske findes et lidt utraditionelt sted, hvis man spørger spillerne.

- Der er rigtig god mad inde ved Anette, siger GOG´s venstre back og landsholdsspiller, Simon Pytlick.

Anette Kildelund er bestyrer af kantinen, og den kvinde som mange af GOGs håndboldstjerne taler varmt om. Hun er bosiddende kun fem minutter fra Gudme Hallen, og har viet de sidste 15 år af sit liv til GOG.

På mange måder illustrerer hun alt det, som spillerne kalder for GOG´s dna.



- Vi har sådan en god stemning og ånd i klubben. Vores klub giver genlyd i hele landet, og måske også i udlandet, siger Anette Kildelund.

- Om man er opvokset i klubben eller er kommet hertil, så tror jeg, at man får GOG dna'et ind under huden. Det her er et miljø, hvor man kæmper benhårdt hver dag for at gøre hinanden til bedre håndboldspillere. Det er noget, der sidder fast under huden, også selvom man tager videre fra GOG og Sydfyn, siger Lukas Jørgensen.

- Og så er det egentlig ligegyldigt, om man er 15 år eller seniorspiller. Man spiller i GOG, fordi man elsker håndbold, siger han.

En slutrunde i horisonten

Om lidt går det så løs for Danmarks bedste håndboldspillere, når de skal forsøge at holde fast i det VM-trofæ, de vandt for to år siden.

Og 50 procent af de spillere, som skal i ilden i Polen og Sverige, stammer fra GOG og Gudme Hallen.

Men for én af de udtagede spillere kom det alligevel som et chok, at han nu skal have pakket tasken og drage mod sin første landsholdssamling.

- Jeg sidder hjemme i sofaen og passer mig selv, da Simon (red. Pytlick) skriver, hvad mit telefonnummer er. Jeg begynder selvfølgelig straks at overveje, hvad Simon skulle bruge det til. Ganske kort efter ringer Nikolaj Jacobsen så, og fortæller mig de glædelige nyheder. At jeg er udtaget til VM-truppen, siger landsholdsdebutanten, Lukas Jørgensen.

- Amen, det var jo helt utrolig. Det havde jeg sgu ikke lige forventet skulle ske endnu.

Lukas Jørgensen drager heller ikke afsted helt alene. Med sig fra Sydfyn tager han netop Simon Pytlick, der har spillet otte landskampe, men stadig har sin slutrundedebut til gode.

Derfor er sommerfuglene også til at mærke hos fynboen fra Thurø.

- Jeg er da utrolig glad, og det er en kæmpe bekræftigelse på, at det man render og laver giver pote. Nu er der ikke så lang tid til, og så har jeg muligheden for at skrive min egen historie, siger Simon Pytlick.

