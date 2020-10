Idrætslærer: Derfor går jeg i bad med eleverne

Det er helt naturligt for idrætslærer Preben Hansen at gå i bad samtidig med eleverne, når de har haft idræt på Rantzausminde Skole i Svendborg.

Læs også Sydfynsk lærer hængt ud: Går i bad med eleverne efter idræt

- Mine idrætslærere gik også i bad med os. Jeg har aldrig tænkt over, at der var noget specielt i det, siger Preben Hansen, der også er næstformand i Dansk Skoleidræt.

- Det er jo ikke noget med, at vi går rundt og flasher os på nogen måde. Vi gør ligesom derhjemme: Man tager håndklædet om sig, og så går man igennem omklædningsrummet og hænger håndklædet op og går ind under bruseren, vasker sig, tørrer sig, tager håndklædet om sig og går ind og klæder om. Sådan er det, forklarer han.

Eleverne undgår bad med andre

En lærer på Sydfyn er blevet hængt ud på Facebook, fordi han går i bad med sine elever, der kan være ned til otteårsalderen.

Man mener åbenbart, at fordi man har en tissemand, så er man født krænker Preben Hansen, idrætslærer

Preben Hansen underviser i idræt for syvende, ottende og niende klasse, og han mærker generelt en stigende tendens til, at flere elever ikke har lyst til at gå i bad sammen med de andre - både lærere og elever.

- Det er der. De har været tiltagende de seneste år, siger Preben Hansen.

Det kan være generthed og en anderledes forståelse af, hvordan en nøgen menneskekrop kan og bør se ud.

- De lever på et ideal, som ikke er realistisk. Det er bekymrende. Derfor synes jeg, at vi har et ansvar som voksne og sige: Man kan også se sådan ud og have et godt liv alligevel. Man kan sågar få børn og kærester, selv om man har korte ben, selv om man er rødhåret eller har store ører. Det signal vil jeg gerne være med til at sende, siger Preben Hansen.

Elev i 8. klasse: Kan klæde om i et rum alene

Viktoria Møller, der går i 8. a på Rantzausminde Skole, genkender billedet af, at det kan være svært at klæde om og vise sig nøgen foran klassekammeraterne.

Der var udfordinger med blufærdigheden, især i de mellemste klasser.

- Det var meget sådan med, at man brugte et rum, hvor man kan klæde om alene, og man tog håndklæderne om sig, indtil man var helt henne ved badet, og så gjaldt det om at tage håndklædet omkring sig igen med det samme, fortæller Viktoria Møller.

03:35 Se tv-indslaget fra Rantzausminde Skole. Video: Pernille Gram Luk video

Professor: Sådan har nøgenhed ændret sig

Ifølge Ning de Coninck-Smith, der er professor i uddannelseshistorie, er den nøgne krop blevet mindre synlig for de børn, der vokser op i dag.

- Vi bor på en anden måde i dag, end vi gjorde for 30-40 år siden. Langt de fleste parcelhuse har 200+ kvadratmeter med to eller tre badeværelser, siger hun.

Vi ser hinanden mindre nøgne på tæt hold Ning de Coninck-Smith, professor

- Det betyder, at der er en voksen- og en børneafdeling, og det giver simpelthen en afstand fra de kropslige udtryk. Vi ser hinanden mindre nøgne på tæt hold, forklarer hun.

Frygt for pædofile

Forældre er også blevet mere påpasselige, når det kommer til nøgenhed.

- Der er hele pædofilidebatten, som også spiller ind. Det gør, at forældre klæder deres små børn på, når de er på stranden, meget tidligt, siger Ning de Coninck-Smith.

Det ærgrer idrætslæreren, at nogle forældre ikke stoler på, at lærerne på skolen tager sig ordentligt af deres børn.

- Desværre er det sådan i vores samfund, at det er mændene, det går mest ud over. Man mener åbenbart, at fordi man har en tissemand, så er man født krænker, siger Preben Hansen.

Det er ikke offentligt kendt, på hvilken skole den sydfynske lærer, der blev hængt ud i et facebookopslag, er ansat. Facebookopslaget er efterfølgende fjernet igen efter en henvendelse fra skoleledelsen, der støtter den pågældende lærer - en 56-årig mand. Han ønsker at være anonym.