Landsstævne koster hver svendborgenser 450 kroner: Se, hvad de får for pengene

Landsstævnet er i fuld gang i Svendborg, og det betyder konkurrencer, koncerter, arrangementer og oplevelser til børn for de over 20.000 deltagere.

Det er ikke gratis at afvikle. Landsstævnet koster Svendborg Kommune i omegnen af 25 til 28 millioner kroner.

Om byens borgere får nok for pengene, er ikke så vigtigt for borgmester Bo Hansen (S).

- Det går jeg ikke så meget op i. Man er nødt til at sige: "Kan eventet gøre noget særligt for vores område? Understøtter det fortællingen om idrætsskoler, efterskoler og højskoler?" Det synes jeg, det gør, siger Bo Hansen.

Rundt regnet betyder omkostningerne, at hver svendborgenser skal betale omkring 450 kroner for fire dages festligheder. En svendborgensisk børnefamilie med to voksne og to børn giver altså i princippet 1.800 kroner for landsstævnet - også selv om de ikke deltager.

Gratis koncerter

Pengene skal dog især bruges til at brande Svendborg som kulturby.

- Vi har en kernefortælling om landsstævnet. Vi vil gerne vise, at vi er stærke på kulturlivet. Derfor er der masser af gratis koncerter, for vi vil gerne give et indtryk af en fin kulturby, siger Bo Hansen.

Er det det værd?

- Det er enormt svært at vurdere. Det handler om langt mere end økonomi. Fortællingen om Sydfyn er enormt stærk med tilflytning. Så det er en brandingmæssig satsning udover at give vores egne borgere en oplevelse. Om vi får alle pengene ind igen eller flere, vil jeg ikke gøre mig til herre over, men jeg synes, det er en rigtig satsning, forklarer borgmesteren.

Eventchef: Vi sprænger byens rammer

Anja Mia Haas, der er eventchef hos Svendborg Event, har regnet på, hvad svendborgenserne får ud af landsstævnet.

- Økonomi er en svær størrelse at tale om ved et arrangement af sådan en størrelse. Vi undersøger mere de langvarige effekter, og hvad det kommer til at betyde for byen, byens borgere og byens fremtid, siger Anja Mia Haas, der peger på, at det især er på den lange bane, at Svendborg kommer til at se, hvad byen har fået ud af landsstævnet.

- Et event af denne størrelse er et eksperimentarium. Vi sprænger byens rammer, når vi laver noget, som er så stort som det her. Hvad er det for nogle nye samarbejder, der kan opstå, og hvad kan overleve på lang sigt, siger hun.

Til sammenligning skal hver nyborgenser i gennemsnit betale 500 kroner på at få Tour de France til byen.