Lille hund reddede sin familie på brændende gods

Hunden Fie får et ekstra kødben til aften. Den lille, opmærksomme west highland white terrier vækkede sine ejere, der sov til middag, da en voldsom brand brød ud på Bjørnemose Gods i Svendborg mandag.

- Inden vi gik ind og lagde os, var der ikke noget. Men så skreg og peb hun og kradsede i mig, og så tænkte jeg: Det er et eller andet galt, siger godsejer Vagn Rasmussen, som bor på godset sammen med sin hustru Anne.

Parret stod op til sort røg og et flammehav midt i huset.

- Det går så stærkt. Det er fuldstændigt ufatteligt, fortæller Vagn Rasmussen.

Brugt millioner på renovering

Han har ikke overblik over, hvor alvorlige skaderne på gården er efter den voldsomme brand.

- Det, der ikke er brændt, er blevet vandskadet eller røgskadet, siger Vagn Rasmussen.

- Jeg bliver ked af det, for jeg har renoveret på det i to et halvt år, forklarer han.

Familien har i løbet af de seneste år brugt seks-syv millioner kroner på at renovere godset. I løbet af de næste dage og måneder vil det blive afgjort, hvad der skal ske med resterne af huset.

- Både for min hustru og jeg er det vigtigt, at der ikke er nogen, der kom til skade, så vi har hinanden, siger Vagn Rasmussen, der har været sammen med sin hustru i 53 år.

Ødelagt gods

Branden var så omfattende, at politi og brandvæsen allerede mandag kunne konstatere, at godset var fuldstændig ødelagt.

Vagn Rasmussen troede til at starte med, at det var i pejsen, branden var opstået, men ifølge Beredskab Fyn var det i de elektroniske installationer.

- Hvordan katten det lige kan ske, ved jeg ikke, siger Vagn Rasmussen.

- Det eneste, jeg tænkte på, var at komme ud.

Brandfolk frygtede sammenstyrtning

Efterforskningen skal fastslå, hvordan branden præcis opstod. Da brandfolkene nåede frem, undlod beredskabet at sende brandfolk ind i bygningen, af frygt for at den ville styrte sammen.

- Allerede inden den første brandbil lander hernede, er den første skorsten faldet ned, og så har vi sådan nogle forsatte skorstene, der står på nogle trærammer inde i tagkonstruktionen og bliver båret af det her. Og det brænder derinde, så vi tør ikke sende folk ind, fordi skorstenspiber er tunge, og de kan falde ned over dem, siger indsatsleder Kenneth Hørdum fra Beredskab Fyn.

Han kalder branden på Bjørnemose Gods for “ekstrem”.

- Det er bygningsmassen, der gør, at det er ekstremt herude. Ruminddelingen kan også have noget med det at gøre, forklarer indsatslederen.

Bjørnemose Gods’ hovedbygning er opført i 1800-tallet. Gårdens historie kan spores tilbage til 1531. Det bruges blandt andet som kursussted og til konferencer, bryllupper og store fester.