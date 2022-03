Nye uddannelser skaber glæde på Sydfyn, men rekruttering kan blive "vanskelig"

Borgmesteren i Svendborg kommune tror dog på, at ansøgerne nok skal komme.

- Hvis du skaber et miljø, hvor du både kan bo, studere og være sammen med alle de andre som også er i området - så får vi jo skabt et campus som jeg tror på vil gøre Svendborg til en af de mest attraktive uddannelsesbyer, siger Bo Hansen.

Bjørn Brandenborg (S), der er valgt til Folketinget i Svendborg/Langeland-kredsen tror ligeledes på, at kommunens planer nok skal lykkedes.

- Jeg er sikker på, at det her bliver en kæmpe succes og det er en stor sejr for alle os, der har knoklet for det, siger Bjørn Brandenborg.

Udover læreruddannelsen får Fyn også en ny filmuddannelse, hvortil der er afsat ni millioner kroner. Det er endnu uvist, hvor på Fyn uddannelsen skal placeres.