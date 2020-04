Plads til alle: Svendborg Basketball Club bedst til at integrere handicappede

Hvor har børn og unge med handicap af forskellig art de bedste muligheder for at blive integreret i en idrætsforening på lige fod med alle andre?

Vi håber, at den her pris kan være med til at sætte fokus på at få inkluderet børn og unge med handicap i foreningslivet Line Kruse, idrætskonsulent, Parasport Danmark

Svaret på det spørgsmål blev fundet tirsdag middag, da Svendborg Basketball Club modtog blomster og en check på 25.000 kroner som belønning for deres indsats.

De er nu kåret som den bedste klub i landet til netop at integrere børn og unge med handicap på lige fod med alle de resterende medlemmer.

- Vi er meget stolte af den her pris, for det er en super anerkendelse af klubbens arbejde for lige præcis den her målgruppe af børn, der ikke kommer ud og dyrker idræt i samme omfang som andre børn, siger Anja Horsbøl Trabjerg, der er træner i klubben.

Vinder for dansehold

Svendborg Basketball Club har deltaget i konkurrencen DM i rekkrutering, som er arrangeret af Parasport Danmark.

Læs også Zoologiske haver må genåbne: - Det er næsten som juleaften

Konkurrencen har løbet fra april 2019 til marts 2020, og for at vinde skulle de udvalgte foreninger lave en indsats, der skulle få flere børn og unge med handicap til at være aktive i foreningen.

Hvad er Parasport Danmark? Parasport Danmark er et specialforbund, der tilbyder aktiviteter inden for mere end 30 idrætsgrene til personer med forskellige handicap. Herunder hører alle former for fysiske handicap, blinde og svagtseende, udviklingshandicap og hørehandicap. Parasport Danmark hører under Danmarks Idrætsforbund. Parasport Danmarks vison er, at flere personer med handicap bliver medlem af en idrætsforening og får et aktivt fritidsliv. En af de største udfordringer er ifølge Parasport Danmark, at personer med handicap og deres pårørende ikke kender til de rette idrætstilbud i lokalområdet. Kilde: Handicapfritid.dk

- Vi håber, at den her pris kan være med til at sætte fokus på at få inkluderet børn og unge med handicap i foreningslivet. Der er så mange foreninger, der gennem konkurrencen har arbejdet med indsatser, så forhåbentlig har det sat gang i nogle tanker om, at det ikke er så kompliceret endda, siger Line Kruse, der er idrætskonsulent i Parasport Danmark.

Hos Svendborg Basketklub oprettede man et dansehold, der skal fungere som cheerleaders for klubbens Wild Rabbits basketballhold.

Og det faldt altså i god jord hos konkurrencens jury.

- Vi har vundet prisen, fordi vi har udvidet vores tilbud fra kun at være et baskettilbud til også at være et dansetilbud, der fungerer som cheerleadere. Vi vil gerne have mange flere børn og unge med på danseholdet, siger træner Anja Horsbøl Trabjerg.

Præmie bruges på oplevelser

Ud over æren af at løbe af med sejren, så vinder Svendborg Basketball Club også en præmiesum på 25.000 kroner.

Læs også Se kravene: Udendørs idræt uden kropskontakt kan starte igen

Og klubben har endnu ikke en plan for, hvad pengene skal bruges til.

- Jeg tænker, at der er en lang ønskeliste af oplevelser, som vi gerne vil give børnene. Vi er lige nu fire klubber i Danmark, der spiller basketball. De tre andre klubber ligger på Sjælland, så nu kan vi måske køre over i en fælles spillerbus og spille mod nogle andre hold, siger Anja Horsbøl Trabjerg.

Lige nu er klubben og spillerne dog bare glade for at have vundet.