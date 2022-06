Se GOG’s vilde forvandling: Storhedstid, konkurs og første DM-guld i 15 år

Så skete det endelig igen.

Efter 15 års guldtørke snuppede Gudme Oure Gudbjerg (GOG) endelig DM-guldet i herrehåndbold.

Det har været et par tumulte årtier for den sydfynske håndboldklub, der har budt på et hav af DM-medaljer, en ødelæggende konkurs og et langvarigt genrejsningsprojekt.

Herunder kan du dykke ned i GOG’s vej fra storhedstiden i 1990’erne til konkursen i 2010. I 2022 er GOG-spillerne atter danske mestre.